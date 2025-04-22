Yarışmada yanında getirdiği oyuncak ördek ve iddialı tarzıyla öne çıkan Özkurteller'in hayatı ve mesleği izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

PINAR ÖZKURTELLER KİMDİR?

Pınar Özkurteller, 8 Kasım 1988 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinin kökenleri Rize ve Ayvalık’a dayanmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Adalet Bölümü mezunu olan Özkurteller, ailenin tek çocuğu olarak büyüdü. Annesini 10 günlükken, babasını ise 13 yaşında akciğer kanseri nedeniyle kaybetti.

Kendini “sadık, dürüst, zeki ve huzuru küçük şeylerde bulan biri” olarak tanımlayan yarışmacı, özel yaşamını genellikle kamuoyundan uzak tutmayı tercih ediyor.

ESTETİK OPERASYONLARIYLA GÜNDEMDE

Pınar Özkurteller, yarışma sırasında şimdiye dek 150-200 arası estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. Bu operasyonlar arasında en çok dikkat çeken ise kaburga aldırma işlemi oldu. Bu müdahaleden pişmanlık duyduğunu belirten Özkurteller, estetik deneyimlerini açık sözlülükle paylaşmaktan çekinmiyor.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Sosyal medya platformlarında da oldukça aktif olan Özkurteller, Instagram üzerinden geniş bir takipçi kitlesine hitap ediyor. Renkli kişiliği ve paylaşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Zuhal Topal’la Yemekteyiz, farklı yaşam tarzlarına sahip yarışmacıların yemek yapma becerilerini ve ev sahipliği yeteneklerini sergilediği bir televizyon programıdır. İlk olarak 2008 yılında yayın hayatına başlayan yapım, 2017 yılından bu yana TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaktadır.