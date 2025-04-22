Ons altın, uluslararası piyasalarda 3.435 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye’de ise gram altın 4.357 liradan, çeyrek altın ise 7.103 liradan satılarak rekor kırdı.

TRUMP’IN FED BAŞKANI POWELL’A YÖNELİK AÇIKLAMALARI GÜVENİ SARSTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alabileceği yönündeki açıklamaları, piyasalarda yankı buldu. Trump, faiz oranlarının daha hızlı düşürülmesi gerektiğini savunarak, Powell’ın bu konuda yetersiz kaldığını öne sürdü. Açıklamalar, Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeleri artırırken, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise yaptığı açıklamada, merkez bankalarının siyasi baskıdan uzak kalması gerektiğini vurgulayarak, Fed’in bağımsızlığına müdahale edilmesinin uzun vadede ciddi ekonomik sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

ONS ALTINDA TARİH YAZILDI: 3.436 DOLARLA REKOR SEVİYE GÖRÜLDÜ

Pazartesi günü yüzde 2,9 oranında değer kazanan altın, Salı sabah saatlerinde Asya piyasalarında yüzde 0,4'lük ek artışla 3.436,01 dolar seviyesine ulaşarak tarihi zirveye yerleşti. Bu gelişme, doların son dönemde değer kaybetmesi ve küresel ticaret savaşlarına ilişkin kaygıların yeniden gündeme gelmesiyle hız kazandı.

İÇ PİYASADA DA HAREKETLİLİK YÜKSELDİ

Altındaki küresel yükselişin etkisi Türkiye’de de hissedildi. İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın 4.300 liradan alınırken, 4.357 liradan satılıyor. Güne 4.208 liradan başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 4.195 lira, en yüksek 4.305 lira seviyesini gördü.

Çeyrek altın ise Kapalıçarşı’da 7.103 liraya kadar çıkarak tarihi seviyelere ulaştı. Yatırımcının gözdesi olan cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatlarında da benzer yükselişler gözlemlendi.

UZMANLARDAN UYARI: SİYASAL RİSKLER ALTIN TALEBİNİ ARTIRIYOR

Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) Stratejisti Christopher Wong, ABD’de Fed’e yönelik siyasi baskıların piyasada derin güvensizlik yarattığını belirterek, “Powell’ın görevden alınması dolara olan güveni zedeleyebilir. Bu da yatırımcıyı daha çok altın gibi güvenli limanlara yönlendirir” değerlendirmesinde bulundu.

ETF VE MERKEZ BANKASI ALIMLARI ALTINI DESTEKLİYOR

Dünya genelinde altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF) artışlar 12 haftadır kesintisiz devam ediyor. Merkez bankalarının rezervlerinde altına daha fazla yer vermesi de fiyatlardaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

IMF RAPORU BEKLENİYOR: KÜRESEL EKONOMİDE YAVAŞLAMA SİNYALLERİ

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bu hafta açıklaması beklenen güncellenmiş ekonomik görünüm raporu da yatırımcıların radarında. Çin’in ABD ile ilişkilerde gerginliği artıran açıklamaları ve küresel ticaret savaşlarının yeniden alevlenme ihtimali, altına olan ilgiyi daha da tetikleyebilir.

GOLDMAN SACHS: “ALTIN 2025’TE 4.000 DOLARI GÖREBİLİR”

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yayımladığı son analiz raporunda, mevcut piyasa koşullarının devam etmesi halinde ons altının 2025 yılı ortasında 4.000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Kurum, özellikle merkez bankalarının gevşek para politikalarının, enflasyon endişeleriyle birlikte altın fiyatlarını yukarı çekmeye devam edeceğine dikkat çekti.