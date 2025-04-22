Kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan sanatçı, son yıllarda ekranlardan uzak kalmasıyla dikkat çekiyor.

SANAT HAYATINA ERKEN YAŞTA BAŞLADI

Henüz beş yaşındayken babasının ailesini terk etmesiyle zorlu bir çocukluk geçiren Sanem Çelik, sanatla ilk temasını 1983 yılında bale eğitimiyle kurdu. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nde devam eden Çelik, burada sahne sanatlarına yönelerek tiyatro bölümüne geçti. Bu süreçte Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi önemli isimlerden dersler aldı ve 1999 yılında mezun oldu.

TELEVİZYON VE SİNEMADAKİ YÜKSELİŞİ

Sanem Çelik, ilk sinema deneyimini 1996 yılında Nihat Durak’ın yönettiği “Yaban” filmindeki Emine karakteriyle yaşadı. Bu rolüyle 10. Adana Altın Koza Film Festivali'nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. Televizyon ekranlarındaki asıl çıkışını ise 1997 yılında Star TV’de yayımlanan “Kara Melek” dizisinde canlandırdığı Yasemin Saylan karakteriyle yaptı. Bu performansı, Magazin Gazetecileri Derneği tarafından “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

2000 yılında Derviş Zaim’in yönettiği “Filler ve Çimen” filmindeki Havva Adem rolüyle 37. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. 2004-2006 yılları arasında yayınlanan “Aliye” dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve televizyon kariyerinde önemli bir yer edindi.

SANATIN FARKLI DALLARINDA DA ETKİN OLDU

Oyunculuğun yanı sıra dans, koreografi, seslendirme ve müzik gibi farklı sanat alanlarında da çalışmalar yapan Çelik, “Çiğdem Talu’ya Selam” adlı müzikalde hem sahne aldı hem de koreografisini üstlendi. 2000'li yıllarda çeşitli animasyon filmlerinde seslendirme yaptı ve tiyatro sahnesinde de aktif olarak yer aldı. Afife Tiyatro Ödülleri’ne “Hangisi Karısı” oyunundaki performansıyla aday gösterildi.

OYUNCULUĞA NEDEN ARA VERDİ?

2006 yılında “Aliye” dizisinin final yapmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Çelik, Los Angeles’ta çeşitli sanat atölyelerine katıldı. Türkiye’ye döndükten sonra “Güldünya” (2008) ve “İnadına Yaşamak” (2013) gibi projelerde rol aldı. 2014 yılında vizyona giren “Balık” filmi, sanatçının son sinema projelerinden biri oldu.

O tarihten bu yana aktif oyunculuk faaliyetlerinden uzak kalan Çelik, özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor ve yeni projelere dair kamuoyuna açıklama yapmıyor.

SANEM ÇELİK ŞU ANDA NE YAPIYOR?

Sanem Çelik, son yıllarda sanat çalışmalarını kişisel alanda sürdürürken, motor sporlarına olan ilgisini de devam ettiriyor. Sosyal medya hesaplarından zaman zaman paylaşımlar yapsa da ekranlara dönüp dönmeyeceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Türk seyircisinin hafızasında özellikle “Kara Melek” ve “Aliye” dizileriyle yer eden Sanem Çelik, çok yönlü sanat kariyeriyle anılmaya devam ediyor.