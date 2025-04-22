Aslen Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Koldere köyünden olan sanatçının ailesi, babasının saatçilik mesleği dolayısıyla Ağrı’ya göç etti. Daha sonra Sakarya’ya taşınan aile, Kalyoncu’nun çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirmesine vesile oldu.

Tiyatro sahnesinde başladığı sanat hayatını uzun yıllar sürdüren Kalyoncu, Dostlar Tiyatrosu ve BKM Oyuncuları gibi önemli topluluklarda sahne aldı. Oyunculuğun yanı sıra çocuk oyunları da yazıp yöneten sanatçı, tiyatro kökeninden gelen disiplini televizyon ve sinema projelerine de taşıdı.

Kalyoncu, televizyon kariyerine 1985 yılında “Bay Alkolü Takdimimdir” adlı yapımla adım attı. Ardından “Bir Muharririn Ölümü” ve “Belene” gibi projelerde yer aldı. 1990’lı yıllarda ise “Bizimkiler” dizisinde canlandırdığı Sedat karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. “Yazlıkçılar”da Şahin (Paşa), “Bir Demet Tiyatro” ve “Oğlum Adam Olacak” gibi yapımlardaki performansları da izleyicilerin hafızasında yer etti.

2000’li yıllarda “Güneş Yanıkları”, “Koltuk Sevdası”, “Hayat A.Ş.”, “Ölümsüz Aşk” ve “Fırtına” gibi dizilerde rol alan Kalyoncu, özellikle Tolga Çevik ile birlikte yer aldığı “Komedi Dükkanı” programındaki “Beyefendi” karakteriyle büyük beğeni topladı. Daha sonra “Ezel”de Serdar Tezcan, “Ali Ayşe’yi Seviyor”, “Galip Derviş” ve “Şevkat Yerimdar” dizilerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı.

Son dönemde de aktif olarak çalışmalarını sürdüren Kalyoncu, 2020-2021 yıllarında “Babam Çok Değişti” dizisinde Kerami Pamuk karakterini canlandırdı. 2022-2023 sezonunda ise “Çöp Adam” dizisinde Bülent rolüyle ekranlara döndü.

Sinemada da üretkenliğini sürdüren sanatçı, 2021 yapımı “Sen Ben Lenin” filminde Şinasi karakteriyle yer aldı. 2023 yılında vizyona giren “Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” filminde de rol alan Kalyoncu, yakın dönemde “Başkan” adlı yeni bir projeyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.