Spor basınının önde gelen isimlerinden Ercan Güven, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Milliyet Gazetesi'nin deneyimli spor yazarı olan Güven'in cenazesi, 23 Eylül Pazartesi günü Şakirin Camii'nde ikindi namazından sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ercan Güven, spor gazeteciliğinde uzun yıllar boyunca önemli bir yer edinmiş bir isimdir. 1980'li yıllarda Milliyet Gazetesi'nde görev almış, Türk sporunu yakından takip eden yazılarıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Ercan Güven, aynı zamanda merhum Namık Sevik'in yeğeni olup, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesidir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güven’in vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Altun, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiğini öğrendiğimiz Milliyet Gazetesi spor yazarı, değerli gazeteci Ercan Güven’e Allah’tan rahmet diliyorum. Merhum Ercan Güven’in ailesine sabır, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.