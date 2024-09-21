Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile önemli bir işçi alımını duyurdu. Şirket, çeşitli branşlarda toplam 1350 geçici işçi alacağını belirtti.

Türkşeker’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, başvuru sürecinin 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve başvuruların Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi web sitesi olan 'http://iskur.gov.tr' adresi üzerinden yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, alım yapılacak branşlar da ayrıntılı bir şekilde belirtildi. İşte detaylar:

723 Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni

383 Kimya Teknisyeni

98 Metal Teknolojisi Teknisyeni

56 Elektrik Teknisyeni

50 Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni

14 Bilgisayarlı Makine Teknisyeni

2 İnşaat Teknisyeni

23 İş Makineleri Operatörü

1 Tır Şoförü

Bu alımlar, Türkşeker’in fabrikalarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek olup, ilgili pozisyonlarda görev almak isteyen adayların belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları gerektiği vurgulandı. Şirket, iş gücünü artırarak verimliliği yükseltmeyi ve sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.