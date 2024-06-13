Kimi sandalyede kimi yatakta
Dertlerin içinde yaşar engelli
Kaderine razı daim atakta
Sertlerin içinde yaşar engelli
Çalışır yorulur bitmez meramı
Engellidir ama sağlam yüreği
Dostluklara yakın eder ırağı
Fertlerin içinde yaşar engelli
Gururlu insandır sadaka almaz
Başarma yolunda geride kalmaz
Allah’ın izniyle hüsrana dalmaz
Mertlerin içinde yaşar engelli
Gönül bağlarında açar gülleri
Sarar canı tutmasa da elleri
Şekerden şerbetten tatlı dilleri
Yurtların içinde yaşar engelli
Derdine bin şükür yaratan Allah
Dillerinde la ilaha illallah
İdris’im inandım amentü billah
Dertlerin içinde yaşar engelli