Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? İşte detaylar…

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Ankara doğumlu olan Muhsin Şentürk, 11 Ekim 1968 tarihinde dünyaya geldi.

Ankara'da lise eğitimini tamamladıktan sonra 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik hizmetini Gaziantep/İslâhiye'de kısa dönem olarak tamamladıktan sonra Ankara'da hâkim adayı olarak mesleğe başladı.

Meslek hayatında Kars/Susuz ve Sivas/Koyulhisar'da Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra Yargıtay Tetkik Hâkimi ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.

19 Ekim 2012 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Şentürk, Yargıtay'ın 16. Ceza Dairesi Üyesi olarak görev yaptı. 19 Ocak 2021 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından Üçüncü Ceza Dairesi Başkanı olarak seçildi.

Son olarak, 4 Haziran 2024 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk, halen bu görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.