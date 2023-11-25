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Ehliyet sahipleri için belirlenen bu yeni ödeme planı, sürücü belgesi yenileme, değişiklik ve diğer işlemlerle ilgili yapılan düzenlemeleri kapsıyor. Belirlenen tarihler içinde bu ödemelerin yapılması gerekiyor.

Bu ödemeler, ehliyetin türüne ve yapılacak işleme göre değişiklik gösteriyor. Ödemelerin alt ve üst limitleri, 15 TL ile 345 TL arasında değişen bir aralıkta belirlenmiş durumda.

Ülkemizde ehliyet sahibi olan sürücüler için mali bir düzenleme yapıldı ve belirlenen tarihler arasında yapılması gereken ödemeler netleşti. Sürücüler, belirlenen tarihler öncesinde 15 TL ile 345 TL arasında değişen bir ödeme yapmak zorundalar.

YENİLEMEYENLERE PARA CEZASI VAR

Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor.

Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken, 2024 yılından sonra bu tutarın artması bekleniyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret ise 345 TL.

2024'TE TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek. Hız sınırını aşmanın cezaları da artacak; yüzde 10 ile yüzde 30 arasındakilere 1506 lira, yüzde 50'den fazlasına ise 6 bin 439 lira.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek.

Sonuç olarak, ehliyet sahipleri belirlenen tarihlerde ödemelerini yapmalı ve ehliyetlerini yenilemeyenlere ciddi para cezaları uygulanacak. Ayrıca, 2024'te trafik cezalarında genel bir artış bekleniyor.