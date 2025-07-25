Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında, rüzgarın birden yön değiştirmesi sonrası alevlerin ortasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu. Hayatını yitiren kahramanlardan biri de Alperen Özcan’dı.

Alperen Özcan, AKUT gönüllüsüydü. Ankara-Polatlı’ya bağlı Kuşçu Köyü’ndendi.

Özcan, üç kardeşin ortanca çocuğuydu. Bir Galatasaray taraftarı olan Özcan, babası Yusuf Özcan, annesi Yasemin Özcan. Alperen, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Kuşçu Köyü Mezarlığı’na defnedildi.

Vatan toprağını korumak için hayatını kaybeden Özcan, cesareti ve fedakarlığıyla Türkiye’nin kalbinde iz bıraktı. Yaptıkları, minnet ve rahmetle anılıyor.