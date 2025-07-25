Yapılan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni uygulamayla birlikte, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak Türk lirası cinsinden aylık azami akdi faiz oranlarının hesaplanmasında dikkate alınan aylık referans orana eklenen baz puanlar aşağı çekildi.

Dönem Borcuna Göre İndirim

Daha önce dönem borcu 25 bin TL ile 150 bin TL arasında olan bireysel kredi kartlarında aylık referans orana 114 baz puan eklenirken, bu oran 89 baz puana indirildi.

Öte yandan, dönem borcu 150 bin TL’nin üzerinde olan kredi kartı kullanıcıları için referans orana eklenen 164 baz puan, 139 baz puana düşürüldü.

Kurumsal Kartlar İçin de Yeni Oranlar

Kurumsal kredi kartlarında, nakit çekim ve kullanım işlemleri hariç olmak üzere, azami akdi faiz oranı belirlenirken referans orana artık 164 baz puan yerine 139 baz puan eklenecek.

Nakit Çekim ve Kullanım İşlemlerinde Faiz Düşürüldü

Kredi kartı ile yapılan TL cinsinden nakit çekim ya da kullanım işlemlerinde ise faiz oranı hesaplanırken aylık referans orana daha önce uygulanan 189 baz puanlık ek, yeni düzenlemeyle birlikte 164 baz puana düşürüldü.

Bu adımın, özellikle bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanıcılarının finansal yükünü hafifletmesi ve piyasada kredi kartı kullanım maliyetlerini dengelemesi bekleniyor.