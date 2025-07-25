Eskişehir'de oluşan orman yangınında görev süresindeyken hayatını yitiren 10 orman işçisinden birinin, gazeteci Gürsel Arslan’ın üniversite öğrencisi oğlu ve AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan olduğu bildirildi.

Genç yaşta görevini sürdürürken şehit düşen Arslan’ın Mamak’ta yaşadığı öğrenilirken, acı haber büyük hüzün yarattı.

Baba Arslan, "AKUT gönüllüsü değildi, AKUT sevdalısıydı, AKUT aşığıydı. Keçi kayboluyor, insan kayboluyor gidiyordu. En son Adıyaman depremine gitti. Bir ay sonra geldi, elleri tırnakları mosmordu. Oğlum 'biraz dinlen' dedim. İki gün üç gün durdu, tekrar gitti. Durmuyordu yani, evde durmuyordu." diye ifade etti.

Doğaya ve görevine sorumluluğuyla bilinen Eren Arslan’ın, yangınla mücadelede ön sıralarda yer aldığı bildirildi.

Genç yaşına rağmen sorumluluk bilinciyle hareket eden Arslan’ın vefatı, sadece ailesini değil tüm Türkiye’yi yasa boğdu.