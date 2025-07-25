Terry Gene Bollea, bilinen sahne adıyla Hulk Hogan, 11 Ağustos 1953 ABD’de dünyaya geldi.

Güreşçi Kariyeri

Hogan, 1977 yılında profesyonel güreşçi kariyerine başladı.

1983'te Dünya Güreş Federasyonu'na girdikten sonra dünya çapında tanındı.

İlk çalışması sırasında Hogan, beş kez federasyon şampiyonluğu kazandı, federasyon tarihinin en uzun ikinci rekorunu elinde tuttu.

1990 ve 1991 yıllarında art arda Royal Rumble maçlarını kazanan ilk güreşçi oldu.

Aynı Zamanda Oyuncu

1982 yapımı Rocky 3'teki kötü adam rolünün ardından No Holds Barred, Suburban Commando ve Mr. Nanny gibi filmlerde ve üç televizyon şovunda yer aldı.

Hulk Hogan Neden Öldü?

Önceden geçirdiği ameliyat sonrası koltuk değnekleriyle yürüyebilen Hogan, hayranlarını yasa boğdu.

Bu acı haberin birkaç hafta öncesinde Hulk Hogan'ın ölüm döşeğinde olduğu iddiaları yayılmıştı.

Fakat iki yıl öne evlendiği üçüncü karısı Sky bu söylentileri yalanlamıştı.

Karısı, Hogan'ın rutin bir boyun operasyonu geçirdiğini belirtmişti.



Ölüm Sebebi

Hogan, Florida'daki evinde fenalaştı.

Evine çağırılan sağlık ekipleri Hulk Hogan'a müdahalede bulundu ama emektar güreşçi ve oyuncu kurtarılamadı.



Hogan'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.