Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Çalışır Sokak’ta seyreden T.M. yönetimindeki 38 GN 785 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Yan Yatan Araç Kaza (3)

İhbar üzerine gelen ekipler otomobil başında kimseyi görmezken, T.M. bir süre sonra olay yerine geldi.

İddiaya göre otomobilden çıkıp, yüzünü yıkamaya gittiğini söyleyen T.M. kazadan yara almadı.

Yan Yatan Araç Kaza (2)

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde T.M.’nin 0.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücünün ehliyetine el konularak, gerekli cezai işlem uygulanırken, otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: İHA