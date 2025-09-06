İLAN

BOĞAZLIYAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2023/200 Esas

KARAR NO : 2024/425

Davacı CEBRAİL DOĞAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Devecipınar Mah/Köyüt cilt: 24 Hane: 7 BSN: 26'da TC Kimlik No: 30614420864 ile nüfusa kayıtlı Şaban ve Yıldız'dan olma, 27/07/1990 doğumlu davacı CEBRAİL DOĞAN ile aynı yer FAS Krallığı Uyruklu 99357390544 Kimlik numaralı CHAIMAE BAKHTI evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle TMK'nın 166/1-2. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2--TMK’nın 182/1’inci maddesi gereği, müşterek çocuk Yıldız DOĞAN'ın velayetinin davacı babaya VERİLMESİNE,

İş bu kararın ilan tarihinden yedi gün sonra Davalı CHAIMAE BAKHTI'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/08/2025