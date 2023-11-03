Xiaomi İsrail malı mı? Xiaomi Türk malı mı? Xiaomi hangi ülkenin ürünü?” Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik…

Xiaomi İsrail malı mı Xiaomi Türk malı mı Xiaomi hangi ülkenin ürünü

Xiaomi, Çin merkezli bir teknoloji şirketidir ve merkezi Pekin, Çin'de bulunmaktadır. Şirket, akıllı telefonlar, elektronik cihazlar, ev aletleri ve diğer tüketici elektroniği ürünleri üretmektedir. Xiaomi'nin ürünleri dünya genelinde birçok ülkede satılmaktadır.

Xiaomi İsrail malı mı Xiaomi Türk malı mı Xiaomi hangi ülkenin ürünü-1

Akmina İsrail malı mı? Akmina Türk malı mı? Akmina İsrail malı mı? Akmina Türk malı mı?

Önemli bir nokta, Xiaomi'nin İsrail ile herhangi bir bağlantısının veya üretim tesisinin bulunmamasıdır. Bu nedenle, Xiaomi ürünleri Çin merkezli bir şirketin ürünleridir ve İsrail menşeli değillerdir.

Kaynak: Haber Merkezi