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“Xiaomi İsrail malı mı? Xiaomi Türk malı mı? Xiaomi hangi ülkenin ürünü?” Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik…

Xiaomi, Çin merkezli bir teknoloji şirketidir ve merkezi Pekin, Çin'de bulunmaktadır. Şirket, akıllı telefonlar, elektronik cihazlar, ev aletleri ve diğer tüketici elektroniği ürünleri üretmektedir. Xiaomi'nin ürünleri dünya genelinde birçok ülkede satılmaktadır.

Önemli bir nokta, Xiaomi'nin İsrail ile herhangi bir bağlantısının veya üretim tesisinin bulunmamasıdır. Bu nedenle, Xiaomi ürünleri Çin merkezli bir şirketin ürünleridir ve İsrail menşeli değillerdir.