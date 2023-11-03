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Dr. Şahin, Tek Sağlık insan sağlığının, gıdaların, hayvanların ve çevrenin sağlığıyla ve dünyanın her yerinde paylaştıkları ekosistemler üzerindeki etkilerinin sağlıklı dengesiyle yakından bağlantılı olduğu anlayışına dayanan, sağlığa bütünleştirici ve sistematik bir yaklaşım anlamına geldiğini söyledi.

Şahin yaptığı açıklamada, “Tek Sağlık bulaşıcı hastalıklara odaklanan; insan, hayvan ve çevre ilişkileri bağlamında toplum sağlığına hizmet eden bir yaklaşım olmasının yanı sıra, zoonotik hastalıklara (hayvandan insana veya insandan hayvana geçen) yönelik multidisipliner veya interdisiplinler yaklaşımları destekleyen bir kavramdır. Kısaca hatırlamak gerekirse 1800’lü yıllardan bu yana bilim insanları tarafından dile getirilen ‘Tek Sağlık’ yaklaşımı son yıllarda daha önemli hale gelmiştir. Çünkü pek çok etken; insan, hayvan, bitki ve çevre etkileşiminin olumsuz yönde değişmesine neden olmuştur. Artan insan ihtiyaçları, tüketime dayalı sözde hayat tarzları, doğa okur-yazarlığının olmaması gibi bilinçsiz davranışlar, plansız kentleşme, iklimde ve arazi kullanımında değişimler, yeni kaynak arayışları sebebiyle yaban hayatına daha fazla ve yanlış müdahaleler gibi pek çok sebepten dolayı insanlarla hayvanlar arasındaki ve içinde bulundukları ortak çevre ile ilişkilerinde bozulan denge ‘Tek Sağlık’ yaklaşımını yeniden dünya gündemine taşımıştır. ‘Tek Sağlık’ kapsamında; sağlık sektöründe zorlu, masraflı ve yorucu olan tedavi aşamasına gelmeden koruyucu hekimlik hizmetleri ile hayvan ve çevre sağlığı temelinde insanlarımızın daha sağlıklı olması için çalışıyoruz. Sizlerin sağlığı hepimizin sağlığıdır diyoruz. Halk sağlığını korumak istiyorsak; insan, hayvan ve çevre sağlığı ortaklarının birlikte çalışması gerektiğini ve aynı oranda göreve ve öneme sahip olduklarını unutmamalıyız. Ülkemizde de dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi güçlü ve etkin Tek Sağlık yapılanması ve uygulamaları ile halk sağlığı her zaman güvence altında olacaktır. Covid-19 Pandemisi başta olmak üzere yüzyıllardır sağlık sektörünün mücadele ederken en çok yıprandığı hastalıklar zoonoz hastalıklar olmuştur. Şarbon, Salmonella, Brucella, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kuş Gribi, Kuduz gibi ülkemiz için de her zaman risk olan pek çok hastalıkla Tek Sağlık yaklaşımı ile mücadele edilmelidir” ifadelerini kullandı.