Afrika Dünya Kupası Elemeleri’nde Nijerya ile Ruanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada sahada yer alan Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve kenara alındı.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, milli maç sonrası sabah saatlerinde yıldız futbolcu ayak bileğinde ağrı ile uyandı. Bu gelişme, Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi.

İddiaya göre Galatasaray yönetimi, Osimhen’i vakit kaybetmeden İstanbul’a getirmek için özel uçak hazırlığına başladı. Oyuncunun sakatlığının ciddiyeti, İstanbul’da yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Osimhen’in sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı henüz belli değil. Tedavi süreci İstanbul’da başlayacak olan yıldız golcünün durumunun kısa sürede açıklanması bekleniyor.