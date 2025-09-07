Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden üç kişi yaralandı. Kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarına savrularak takla attı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolunun Aşağıçaylı köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 HA 6854 plakalı Mercedes marka hafif ticari aracın sürücüsü Gülbayıl Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Gülbayıl Ö. ile araçta bulunan Meral Ö. ve Melike Ö. yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.