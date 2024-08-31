Yozgat Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatmak ve vatandaşları bisiklet kullanımı konusunda teşvik etmek amacıyla oluşturduğu sistemi tekrar hizmete sundu.

YOBİS, şehir genelinde dört ayrı noktada kurulan istasyonlar aracılığıyla vatandaşların hizmetine sunulacak. Kullanım ücreti ilk saat için 10 lira olarak belirlenirken, her saat başı ücret değişecek. Bir gün boyunca bisiklet kullanmak isteyen vatandaşlar ise 75 lira ödeyecek. Bisikletler, “kentkart” ile kullanılabilecek.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve geldikleri ilk dört ayda belediyenin mali ve idari yapısını düzeltmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Yeni projelerin yanı sıra geçmişteki bazı projeleri yeniden işler hale getirmek için gayret gösterdik. YOBİS, önceki dönemde büyük fedakarlıklarla kurulmuş ve halkımız tarafından beğenilmiş bir projeydi. Ancak, bizden sonra bu projeye sahip çıkılmadı. Göreve geldiğimiz günden beri bu projeyi hayata geçirmek için çalışmalar yaptık” dedi.

Başkan Arslan, “Bugün itibariyle YOBİS’i üç istasyonda yeniden faaliyete geçirdik. Yazılım ve bakım sorunlarını çözdük. Şu anda Cumhuriyet Meydanı, terminal bölgesi ve kent park bölgesinde YOBİS kullanılabiliyor. Önümüzdeki hafta Yozgat Park’taki istasyonu da devreye alacağız. Bu şekilde dört istasyonda bisiklet sistemimiz çalışmış olacak. Yozgat’a hizmet etmeye devam edeceğiz ve unutulmuş projeleri yeniden toplum hayatına kazandıracağız” şeklinde konuştu.