Hasta yatar isem gelin başıma

Cananlarım iki gözüm elveda

Can alır Azrail basar döşüme

Yavrulara hasret sızım elveda

Yeşil bahçem dalda meyve veriyor

Yavrular gözüme bakıp eriyor

Gözlerimi duman perde bürüyor

Ümit, Leyla, Hatice kızım elveda



Vadem tükenecek günün birinde

Eşilir mezarım gayet derinde

Beklerim sizleri mahşer yerinde

Anarım semamı sözüm elveda



Kuzum torunlarım suyumu çeksin

Kardeşim peşimden yaşları döksün

Emre’m başucuma taşımı diksin

Hazan oldu ömrüm güzüm elveda



Miyase’m ağlama tenim sızılar

İdris’im muradım körpe kuzular

Gelin mezarıma dede arzular

Ağlar torunlarım kuzum elveda

Dolaştım dünyayı gayri yoruldum

Vadem yetti kaderime darıldım

En sonunda beyaz beze sarıldım

Göremez saadetim gözüm elveda



Benden selam olsun o hayırsıza

Gelirim demişti son geçen yaza

Deyin çabuk gelsin o zalim kıza

Gidiyorum yürek sızım elveda

Hakkım helal olsun yarene eşe

Adımı yazsınlar bir kara taşa

Âşık İdris ölüm gelince başa

Ciğer parelerim közüm elveda