Hasta yatar isem gelin başıma
Cananlarım iki gözüm elveda
Can alır Azrail basar döşüme    
Yavrulara hasret sızım elveda

Yeşil bahçem dalda meyve veriyor    
Yavrular gözüme bakıp eriyor        
Gözlerimi duman perde bürüyor        
Ümit, Leyla, Hatice kızım elveda
            
Vadem tükenecek günün birinde        
Eşilir mezarım gayet derinde        
Beklerim sizleri mahşer yerinde        
Anarım semamı sözüm elveda
            
Kuzum torunlarım suyumu çeksin    
Kardeşim peşimden yaşları döksün    
Emre’m başucuma taşımı diksin        
Hazan oldu ömrüm güzüm elveda
            
Miyase’m ağlama tenim sızılar         
İdris’im muradım körpe kuzular        
Gelin mezarıma dede arzular        
Ağlar torunlarım kuzum elveda

Dolaştım dünyayı gayri yoruldum        
Vadem yetti kaderime darıldım        
En sonunda beyaz beze sarıldım        
Göremez saadetim gözüm elveda
            
Benden selam olsun o hayırsıza        
Gelirim demişti son geçen yaza        
Deyin çabuk gelsin o zalim kıza        
Gidiyorum yürek sızım elveda

Hakkım helal olsun yarene eşe        
Adımı yazsınlar bir kara taşa        
Âşık İdris ölüm gelince başa        
Ciğer parelerim közüm elveda