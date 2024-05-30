Hasta yatar isem gelin başıma
Cananlarım iki gözüm elveda
Can alır Azrail basar döşüme
Yavrulara hasret sızım elveda
Yeşil bahçem dalda meyve veriyor
Yavrular gözüme bakıp eriyor
Gözlerimi duman perde bürüyor
Ümit, Leyla, Hatice kızım elveda
Vadem tükenecek günün birinde
Eşilir mezarım gayet derinde
Beklerim sizleri mahşer yerinde
Anarım semamı sözüm elveda
Kuzum torunlarım suyumu çeksin
Kardeşim peşimden yaşları döksün
Emre’m başucuma taşımı diksin
Hazan oldu ömrüm güzüm elveda
Miyase’m ağlama tenim sızılar
İdris’im muradım körpe kuzular
Gelin mezarıma dede arzular
Ağlar torunlarım kuzum elveda
Dolaştım dünyayı gayri yoruldum
Vadem yetti kaderime darıldım
En sonunda beyaz beze sarıldım
Göremez saadetim gözüm elveda
Benden selam olsun o hayırsıza
Gelirim demişti son geçen yaza
Deyin çabuk gelsin o zalim kıza
Gidiyorum yürek sızım elveda
Hakkım helal olsun yarene eşe
Adımı yazsınlar bir kara taşa
Âşık İdris ölüm gelince başa
Ciğer parelerim közüm elveda