TikTok ve Instagram gibi mecralarda milyonlarca kişi tarafından paylaşılan egzersiz rutinleri, geniş kitlelere ulaşarak yeni bir sağlık kültürünün oluşmasına katkı sağlıyor.

Özellikle pandemi sonrası dönemde, düşük yoğunluklu ve evde uygulanabilir egzersizler daha da popüler hale geldi.

Bu akımın en güncel örneklerinden biri ise 6-6-6 yürüyüş metodu.

Daha önce yine sosyal medyada popülerlik kazanan 12-3-30 koşu bandı antrenmanı ve Zone 2 kardiyo egzersizleriyle benzer özellikler taşıyan bu yöntem hem fiziksel sağlık hem de zihinsel dengeyi hedefliyor.

Yürüyüş Yöntemi Nedir?

Adını egzersizin süre ve yapısından alan bu yöntem, üç temel bölümden oluşuyor:

6 dakikalık düşük tempolu bir ısınma yürüyüşü

60 dakikalık tempolu ana yürüyüş

6 dakikalık soğuma yürüyüşü

Toplamda 72 dakika süren bu rutin, özellikle sabah saat 06.00’da veya akşam 18.00’de yapılması önerilse de saatler tamamen kişisel programa göre uyarlanabiliyor.

Rutinin asıl amacı, günlük yaşam temposuna entegre edilebilecek basit ama etkili bir egzersiz disiplini sunmak.

Yüksek Kalori az yorgunluk

6-6-6 metodu, yüksek yoğunluklu antrenmanlara kıyasla daha düşük fiziksel stresle uygulanıyor.

Uzmanlar açıklıyor Bu tarz egzersizler sırasında harcanan kalorinin yaklaşık yüzde 65’i doğrudan yağdan geliyor.

Bu da yürüyüşü, özellikle kilo vermek isteyen ancak yoğun egzersizlere adapte olmakta zorlanan kişiler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Yürüyüşün faydaları sadece bireysel deneyimlere değil, bilimsel araştırmalara da dayanıyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yapılan çalışmalara göre düzenli yürüyüş:

Kalp ve damar sağlığını geliştiriyor

Kan basıncını düşürüyor

Kolesterol seviyesini düzenliyor

Diyabet riskini azaltıyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmasını öneriyor.

Bu da haftada sadece birkaç defa, bir saatlik yürüyüşlerle bu hedefe ulaşılabileceği anlamına geliyor.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Her ne kadar düşük riskli bir egzersiz türü olsa da uzamanlara göre, yürüyüş yaparken bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Özellikle diz, kalça ve ayak bileği sorunları olanların temkinli olması gerektiğini vurgulayan antrenör, doğru duruş ve uygun yürüyüş ayakkabısının önemine dikkat çekiyor.