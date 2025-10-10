Bulunan erkek cesedinin, eski bir uzman çavuş olan 32 yaşındaki Turgut Unduç’a ait olduğu tespit edildi.

Bölgede balık tutan vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz halde bir erkek cesedi fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan ceset, kimlik tespiti yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan kişinin kimliğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yapılan parmak izi ve diğer kimlik tespit çalışmaları sonucunda cesedin, 5 Ekim’de Şanlıurfa’dan Adıyaman’a gezmek amacıyla geldiği öğrenilen Turgut Unduç’a ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, bir dönem uzman çavuş olarak görev yapan Unduç’un görevinden ayrılarak memleketi Şanlıurfa’ya döndüğü öğrenildi. Ailesinin, 5 Ekim tarihinden itibaren kendisinden haber alamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Turgut Unduç’un kesin ölüm nedeni, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacak otopsi raporu ile netlik kazanacak.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Olay, geçtiğimiz günlerde Adıyaman’ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Nissibi Köprüsü yakınlarında meydana geldi.