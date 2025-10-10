Vatandaşlar, en az 100 bin lira teminat bedeli yatırarak ihaleye katılabilecek ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olma imkânı elde edecek.

Yüzde 25 Peşin, 72 Ay Vade İmkanı

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, satışa sunulacak konutlar için yüzde 25 peşinat ve 72 aya varan vade seçeneği uygulanacak.

Konutların teslim süreleri proje bazında değişiklik gösterirken, bazı dairelerin hemen teslim, bazılarının ise 36 ay içerisinde teslim edileceği bildirildi.

Katılım Bedeli 100 Bin Liradan Başlıyor

Satış ihalelerine katılmak isteyenlerin, belirlenen muhammen bedele göre değişen katılım teminatı yatırması gerekiyor.

TOKİ, teminat tutarlarını şu şekilde açıkladı:

Muhammen bedeli 1 milyon 999 bin 999 TL’ye kadar olanlar için 100 bin TL,

2 milyon – 2 milyon 999 bin 999 TL aralığındaki konutlar için 200 bin TL,

3 milyon – 5 milyon 999 bin 999 TL aralığındaki konutlar için 300 bin TL,

6 milyon – 11 milyon 999 bin 999 TL aralığındaki konutlar için 700 bin TL,

12 milyon TL ve üzeri konutlar için ise 1 milyon TL teminat bedeli yatırılması gerekiyor.

Örneğin İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki bir konutun satış bedeli 2 milyon 900 bin 925 TL (KDV hariç) olarak belirlenirken, söz konusu daire için 200 bin TL teminat öngörüldü.

Satış Yapılacak İller Açıklandı

TOKİ, açık artırma yöntemiyle satış yapılacak illeri de duyurdu. Buna göre, Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars’ta bulunan konutlar satışa çıkacak.

Açık artırmalar, 15 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da

Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacak.

Vatandaşlar ayrıca ihaleye “[www.emlakmuzayede.com.tr”](http://www.emlakmuzayede.com.tr”) adresi üzerinden çevrim içi teklif vererek de katılabilecek.

TOKİ: 2 Ayda 6 Bin 661 Konut Teslim Edildi

TOKİ, sosyal konut projeleri kapsamında Ağustos ve Eylül aylarında 20 ilde toplam 6 bin 661 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

Ağustos ayında 13 ilde 3 bin 876, Eylül ayında ise 12 ilde 2 bin 785 konutun anahtarları sahiplerine verildi.

Ağustos ayında teslim yapılan iller arasında Adana, Adıyaman, Amasya, Ardahan, Çorum, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Malatya, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon,

Eylül ayında ise Adıyaman, Çankırı, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Yalova yer aldı.