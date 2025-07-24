Erdem, Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev sürdürüyor. İş alanında ki aktif rolünün yanında bilim ve teknolojiye ilgi duyduğu biliniyor.

Özellikle uzay araştırmaları ve teknolojileri alanında uzun zamandır bireysel girişimlerde yer alan Erdem, bu yönüyle Türkiye’nin yeni nesil bilim insanlarına örnek olmayı amaçlıyor.

Erdem, Blue Origin’in üzerinde gelişim gösterdiği New Shepard adlı tekrardan kullanılabilir roketle uzaya çıkacak.

Geliştirilen bu sistem, yörünge altı insanlı uçuşlar için tasarlandı ve tamamen otonom halde çalışıyor. NS-34 kod adı ile sürdürdüğü bu görevde Erdem’e beş farklı yolcu yanında bulunacak.

Bu yolculuk yalnızca kamu destekli bir görev olarak değil uzay yolculuğunu tamamen bireysel girişimiyle kontrol altına alıyor. Bu şekilde Türkiye’nin uzay vizyonuna sadece kurumsal değil, bireysel katkı gösteren ilk isimlerden biri olarak biliniyor.