Tofu, doymamış yağ asitleri ve düşük kolesterol oranıyla kalp dostu bir besin.

Düzenli tüketildiğinde kan basıncını dengelemeye yardımcı olurken, kötü kolesterol seviyesini de düşürüyor.

Enerji Seviyesini Yükseltiyor

İçerdiği izoflavonlar sayesinde kan şekerini dengeleyen tofu, diyabet hastaları için de uygun bir gıda olarak gösteriliyor.

İnsülin direncini azaltarak metabolizmayı güçlendiriyor ve enerji seviyelerini yükseltiyor.

Hormon Dengesi

Soya bazlı yapısıyla östrojen benzeri etkiler gösteren tofu, özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için faydalı.

Hormon dalgalanmalarının etkilerini hafifletirken tiroid sağlığını da destekliyor.

Rahat Sindirim

Lif açısından zengin olan tofu, bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sistemine katkı sağlıyor. Kabızlığı önlüyor ve bağırsak florasının korunmasına yardımcı oluyor.

Tatlıda Tuzluda Kullanım

Çorbalardan salatalara, kızartmalardan tatlılara kadar geniş kullanım alanına sahip olan tofu, hem ana yemeklerde hem de atıştırmalıklarda yer alabiliyor.

Daha sağlıklı bir tüketim için organik ve katkısız çeşitlerin tercih edilmesi öneriliyor.