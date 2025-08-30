Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de Ş.D. isimli şahsın kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı ve bazı kamu görevlilerinin adını kullanarak güven kazanmaya çalıştığı belirlendi.

G.K. isimli vatandaşa çeşitli dava dosyalarını çözeceğini söyleyerek vaatte bulunan şüphelinin bu yöntemle G.K’den parça parça toplamda 71 bin 500 TL para aldığı iddia edildi.

Olayla ilgili yürütülen tahkikat kapsamında şüphelinin kimliği tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli Ş.D., dün polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, cezaevine teslim edildi.