Kalp sağlığı, sağlıklı ve uzun bir yaşam için olmazsa olmazımızdır.

Vücudu hastalıklara karşı koruyan, damarları temizleyen ve sindirim sistemini destekleyen besinlerle doğru şekilde beslenmek de kalbi korumanın temel adımlarından biri.

Bu devreye en ideal seçeneklerden biri olarak armut giriyor.

Uzmanlar özellikle belirli bir şekilde tüketildiğinde armudun kalp sağlığını korumaktan bağışıklığı güçlendirmeye birçok faydası olduğunu söylüyor.

Armut, soğuk aylarda sağlığı desteklemek için gereken lif, antioksidan ve temel vitaminleri sağlar.

Armudu Bir De Böyle Yemeyi Deneyin

Armutun sağlığa olan faydalarının ardındaki bilimsel açıklamayı yapan uzman "Mevsimine giren armutlar, özellikle soyulmamış halleriyle, çeşitli besin ve sağlık faydaları sunar. Çeşitli vitamin ve antioksidanlar, bağırsak, kalp ve bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere birçok vücut fonksiyonunu destekler." dedi.

Güçlü bir bağışıklık sistemi, virüs ve bakteri gibi patojenlerle savaşarak vücudu hastalıklardan ve rahatsızlıklardan korur, kronik rahatsızlıkların önlenmesine ve iyileşmeye yardımcı olur.

Enfeksiyonu Azaltır

Bu güç, enfeksiyonların şiddetini veya sıklığını azaltırken daha uzun ve sağlıklı bir yaşama katkıda bulunabilir. Potansiyel tehditleri algılayıp etkisiz hale getirerek vücudun sağlıklı kalmasını sağlayan bir kalkan görevi görür.

Bağışıklığınızı Güçlendirmede Destekleyici

Nicolle şöyle diyor: "Güneş aldığımız saatler azalmaya ve hava sıcaklıkları gözle görülür şekilde düşmeye başladıkça, kış ayları öncesinde bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olabilecek besin kaynaklarını yeniden tüketmeye başlamak gerçekten önemli. Armut, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye, yaraların daha hızlı iyileşmesine ve demir eksikliğine karşı korumaya yardımcı olan C ve K vitamini açısından zengindir."

Temel Mineral Deposu

Armut, bakır ve potasyum gibi temel minerallerle doludur. Bakır, bağışıklık sistemine, kolesterol metabolizmasına ve sinir fonksiyonlarına yardımcı olurken, potasyum kas kasılmalarını ve kalp sağlığını destekler.

Bağırsak Sağlığını Korur

Armudun içerdiği besinler sindirim sistemini de destekler. Yüksek lif içeriği, bağırsak düzenini korumaya ve dışkıyı yumuşatmaya yardımcı olur.

Kalp Sağlığını Korur

Uzmanlar, "Armutlar bütün olarak tüketildiğinde kalp sağlığına da faydaları da artmaktadır. 2019 yılında metabolik sendromu olan 40 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, 12 hafta boyunca günde iki orta boy armut yiyenlerin kalp hastalığı risk faktörlerini azaltabildiği görülmüştür."

İçindeki prosiyanidin antioksidanları kalp dokusundaki sertliği azaltmaya, LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterolü yükseltmeye yardımcı olabilir.

Rahatsızlığı Olanlar Dikkat

Armutlar düşük glisemik indekse sahip olsalar da, doğal şeker ve karbonhidrat içerirler. Diyabet hastasıysanız, kan şekerinin ani yükselmesini önlemek için yediğiniz miktara dikkat etmeniz önemlidir.