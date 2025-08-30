Doğru otomobil seçimi, yıllarca sorunsuz kullanım ile yüksek tamir masrafları arasındaki farkı belirliyor. ABD merkezli "Accurate Automotive" servisinin deneyimli teknisyenleri, uzun ömürlü ve dayanıklı araçları açıkladı.

Toyota

Servis teknisyenlerine göre Toyota, uzun ömür ve dayanıklılıkta lider konumda. Düzenli bakımla bir Toyota’nın 640 bin kilometreye kadar sorunsuz çalışabileceği belirtiliyor.

Honda

Honda modelleri, düşük bakım maliyetleri ve kolay bulunabilen yedek parçalarıyla öne çıkıyor. Tamirciler, Honda araçlarda ciddi arızaların nadiren görüldüğünü vurguluyor.

Subaru

Subaru, güvenilirliği ve dayanıklılığı ile biliniyor. Ancak uzmanlar, markanın Tribeca modeli için bazı sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Lexus

Lüks segmentte yer alan Lexus, konfor ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. Toyota Grubu’nun kalite güvencesi ve düşük bakım maliyetleri, yüksek fiyatını uzun vadede haklı çıkarıyor.

Acura

Honda’nın lüks versiyonu olarak bilinen Acura, uzun ömür ve uygun bakım maliyetleriyle dikkat çekiyor. Honda ile ortak parçalar kullanması, servis süreçlerini kolaylaştırıyor.

Uzmanlar, listenin Japon markaları tarafından domine edilmesini tesadüf olarak görmüyor. Uygun bakım maliyetleri, kaliteli işçilik ve uzun ömür odaklı mühendislik felsefesi, bu markaları ikinci el piyasasında ve uzun vadeli kullanımda güvenilir kılıyor.