Orhan Ünsal kimdir?

1969 yılında Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde doğan Orhan Ünsal, kariyerine ekonomi eğitimiyle başlayıp iş dünyasında elde ettiği başarılarla adını duyurdu.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Orhan Ünsal, eğitim hayatının ardından genç yaşlarda iş dünyasına adım attı. Teorik bilgisini pratik başarılarla pekiştiren Ünsal, kısa sürede farklı sektörlerde kendini gösterdi. İlerleyen yıllarda ise hayalini gerçekleştirmek adına havacılık alanına yöneldi.

Orhan Ünsal’ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri, 45 yaşında pilotluk eğitimi alması oldu. 2014 yılında Türk Hava Kurumu Uçuş Okulu’nda aldığı eğitimle pilot lisansını alan Ünsal, bu hayalini gerçeğe dönüştürmekle kalmadı; aynı zamanda havacılık alanındaki girişimlerini hızlandırdı.

Pilot olduktan sonra yalnızca bireysel uçuşlarla yetinmeyen Orhan Ünsal, kendi hava parkını kurarak bu alandaki tecrübesini paylaşmaya başladı. Yeni pilotlar yetiştirilmesine destek olan Ünsal, bu hamlesiyle havacılık eğitimine de katkı sağladı.

Orhan Ünsal Kaç Yaşında ve Nereli?

Orhan Ünsal, 1969 doğumlu olup, 2024 yılı itibariyle 55 yaşındadır. Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde doğmuş ve büyümüştür, ancak uzun yıllardır Ankara'da yaşamaktadır. Orhan Ünsal’ın yaşamı, iş dünyasındaki başarısı kadar havacılık alanındaki tutkulu girişimcilik ruhuyla da dikkat çekmektedir.

Orhan Ünsal’ın Havacılık Deneyimi

Orhan Ünsal’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri, havacılık sektörüne olan ilgisi ve bu alanda gerçekleştirdiği projelerdir. 2014 yılında Türk Hava Kurumu Uçuş Okulu’nda eğitim alarak uçak pilotu olmuştur. Bu hayalini gerçekleştiren Ünsal, havacılık alanında sadece pilotluk yapmakla kalmamış, aynı zamanda kendi hava parkını kurarak yeni pilotlar yetiştirilmesine katkı sağlamıştır.

Uçak üretimi konusunda da büyük hedefleri olan Orhan Ünsal, kendi uçak fabrikasını kurmayı amaçlamaktadır. Bu fabrikada, iki kişilik uçak üretimi yapmayı hedefleyen Ünsal, havacılık alanında önemli yeniliklere imza atmak için çalışmalarına devam etmektedir.