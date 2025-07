Connie Francis, 12 Aralık 1937'de Newark, New Jersey'de Concetta Maria Franconero adıyla doğdu.

İtalyan-Amerikan ailesi, Newark'ın işçi sınıfı İtalyan mahallesinde yaşıyordu. Connie, hem bölgede hem de evde müzikle iç içeydi. Babası konsertina çalıyor ve Connie'ye 3 yaşındayken akordeon dersleri verdi.

Müzik Kariyeri

Ertesi yıl, New Jersey'deki bir eğlence parkında "Anchors Aweigh" şarkısını söyledi. Bu, Connie'nin uzun yıllar boyunca ilk kez sahne alacağı bir performanstı.

Connie, çocukluğu boyunca sahne almaya devam etti ve sonunda yerel bir televizyon varyete şovunda düzenli bir rol kaptı.

Babası Teşvik Etti

Francis, müziği bırakıp New York Üniversitesi'nde tıp öncesi eğitimine burslu olarak devam etmeye hazırlanırken, babası onu son stüdyo seansının bitmesine sadece 16 dakika kala on yıllardır bilinen "Who's Sorry Now" şarkısını kaydetmeye ikna etti.

Şarkıları

Francis, neredeyse tüm büyük plak şirketlerinden reddedildikten sonra 1955'te MGM Records ile anlaştı. MGM, ilk kaydı "Freddy"i, şirketin başkanının aynı adı taşıyan bir oğlu olduğu için yayınladı.

Ünlü bir şarkıcı ve oyuncu 1950’lerin sonu ile 1960’ların başında dünya çapında büyük ün kazanmış ve dönemin en başarılı kadın pop şarkıcılarından biri olarak tanınırdı.

Francis, 1960 tarihli "Everybody's Somebody's Fool" adlı parçasıyla Billboard Hot 100'de 1 numaraya yerleşen ilk kadındı.