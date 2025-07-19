Yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye başvurular yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılacak.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek ihaleye ilişkin detaylar EKAP üzerinden erişime açıldı. Toplam bin 300 metrekarelik alanda inşa edilecek hastane kapsamında inşaat, mekanik ve elektrik işleri yapılacak.

İhale Detayları:

İhale Tarihi: 29 Temmuz 2025, saat 10.00

Yer: Yozgat Bozok Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Salonu

İKN: 2025/1071081

Süre: Yer tesliminden itibaren 25 takvim günü içinde tamamlanacak.

Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasından sonra 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İsteklilerin tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden hazırlamaları ve teklif ettikleri bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunmaları gerekiyor.

İstekliler, tekliflerini e-imza ile imzalayarak EKAP üzerinden gönderecek. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yalnızca fiyat esasına göre belirlenecek.

İhaleye konsorsiyumlar katılamazken, verilen teklifler ihale tarihinden itibaren 60 gün süreyle geçerli olacak. Elektronik eksiltme yapılmayacak olan ihalede, sınır değerin altında kalan teklifler açıklama yapılmaksızın reddedilecek.

Ayrıntılı bilgi ve ihale dokümanlarına EKAP üzerinden erişilebiliyor.