Sergen Deveci'nin YouTube'da yayınlanan Daniska Show programına konuk olan Ünsal, geçmişte kendisi için yazılan şarkılar ve albümler olduğunu söyledi.

Vizontele, Çılgın Dersane, Karaoğlan gibi filmlerle ve Kara Melek, Küçük Kadınlar, Senden Başka gibi dizilerle tanınan Tuba Ünsal, Türkçe pop müziğine etkisiyle ilgili iddialı açıklamalarıyla sosyal medyada yankı uyandırdı. Oyuncu, “Bir dönem ben olmasaydım, Türkçe popun hâli ne olurdu bilmiyorum” dedi.

Sergen Deveci’nin YouTube’daki programına konuk olan Ünsal, “Bana yazılmış şarkılar, albümler var. Öyle isimler var ki, kızım bile onların hayranı. Konsere gidiyor, geliyor ve bana ‘Mami, bu şarkı da sana yazılmış değil mi?’ diyor. Benim anlattığım hikâyelerden bağlıyor” ifadelerini kullandı.