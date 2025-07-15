Gezi severlerin ve sakinlik arayanların gitmek istediği iller arasında gelen Yozgat ve Çorum yolculuk esnasında en çok sorular sorulardan biri olan kaç km kaldı sorularını yöneltirken merak edenler için Yozgat Çorum arası kaç km ve kaç saat sürer sorularının cevaplarını haberimizde derledik.

Yozgat Çorum Arası Kaç Km?

Yozgat ile Çorum arasındaki mesafe yaklaşık olarak 105 kilometredir. Bu mesafe boyunca İç Anadolu'nun düz arazileri ve kırsal bölgelerinden geçilir. Yol boyunca tarım arazileri, küçük kasabalar ve geleneksel Anadolu köyleri dikkat çeker.

Yozgat Çorum Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Yozgat'tan Çorum'a yapılan yolculuk, normal trafik koşullarında 1,5 ila 2 saat arasında sürmektedir. Yol genellikle düz ve geniş olup, sürüş açısından rahat bir deneyim sunar. Ancak kış aylarında buzlanma ve kar yağışı gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle yolculuk süresi 1 saat kadar uzayabilir.

Birçok otobüs firması Yozgat ve Çorum arasında doğrudan seferler düzenliyor 300 – 400 TL arasında değişen ücreti ve yolcuların yaklaşık 2 saatlik bir seyahat süresiyle konforlu bir yolculuğun keyfini çıkarmalarını sağlıyor.