Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özlale, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum," ifadelerini kullandı. Özlale'nin istifasıyla birlikte, Meclis’teki İYİ Parti milletvekili sayısı 30’a düştü.

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

28 Nisan 1972 tarihinde Almanya’nın Holzheim şehrinde doğan Ümit Özlale, Girit Türkü bir ailenin çocuğudur. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Özlale, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Boston College’da 1998’de, doktorasını ise 2001’de tamamladı.

Akademik kariyerine Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyeliği yaparak başlayan Özlale, 2006’da doçent, 2011’de profesör unvanı aldı. 2009-2013 yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri vermektedir. 2015 yılında akademisyenler tarafından kurulan Sectoral and Economic Analysis Lab (SEAL) danışmanlık şirketinin kurucu ortağıdır.

Özlale, Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğü’nde danışmanlık yapmış, Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile çeşitli projelerde yer almıştır. 2020 Eylül ayında İYİ Parti'ye katılarak Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiş, 2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili olarak seçilmiştir. 6 Eylül 2023’te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmiştir.

Özlale, 8 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamış, 27 Nisan 2024’te Müsavvat Dervişoğlu’nun genel başkan seçilmesiyle partiye geri dönmüştür. Ayrıca, TÜBİTAK tarafından 40 yaş altı üstün başarılı bilim insanlarına verilen Teşvik Ödülü'nün sahibidir. 27 Temmuz 2024 tarihinde Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evlendi.