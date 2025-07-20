Ulvi Batu, ülkücü hareketin değerli isimlerinden biri olarak tanınır. 1990’lı senelerde Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini alan Batu, genellikle gençlerin milli ve manevi değerlerle büyümesi yönünde çalışmalarıyla bilindi.

Ömrü boyunca Türk milliyetçiliğine ve ülkücü davaya kendisini adamıştır. Camiada önde gelişi ve fedakârlığı ön plana çıktı. Toplumsal birlik, eğitim ve gençlik konularındaki faydalarıyla akıllarda kalır.

Evinde geçirdiği kalp krizinden sonra bütün çabalara rağmen hayatını yitirdi. Vefatıyla ülkücü camiada büyük bir hüzün bıraktı.