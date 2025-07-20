"Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak yasalaştı.

Döviz, altın ve değerli taşların yurda giriş ve çıkışına yönelik kurallar sıkılaştırıldı. İzinsiz işlem yapanlara ağır para cezaları kesilecek. Cumhurbaşkanı, bu alanda karar alma konusunda tam yetkili olacak.

Ruhsatsız Faaliyete Ağır Yaptırım

Yetkisiz döviz ticareti ya da ruhsatsız kıymetli maden alım satımı yapanlara 250 bin TL’ye kadar para cezası uygulanacak. İhlalin tekrarı halinde ise iş yerinin kapatılması gündeme gelecek.

Otomotivde ÖTV Düzenlemesi

Yerli üretim oranı yüksek binek otomobiller ve motosikletler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ya da muafiyet geliyor. Milli savunma ve güvenlik kurumlarının bazı araç alımları da vergiden muaf tutulacak.

Öte yandan hibrit ve fosil yakıtlı araçlar için yeni ÖTV oranları belirlendi. Bu oranlar %80 ile %220 arasında değişecek. Hafif arazi araçlarında ise ÖTV oranı %50 olarak sabitlendi.

LPG ve Elektrik Sektöründe Yeni Kurallar

LPG dağıtıcıları, diğer dağıtıcılara satış yapamayacak. Kurallara uymayanların lisansları iptal edilecek. Depolama alanları bulunan şirketler, talepleri karşılamakla yükümlü olacak.

Vergi, Harç ve KDV Düzenlemeleri

Bazı bakanlıkların araç alımları KDV'den muaf tutuldu. Vakıfların taşınmaz satışlarında KDV alınmayacak. Ayrıca, bazı ürünlerde ÖTV, KDV matrahına dahil edilecek.

Kamu Personeline Ek Mesai Ücreti

Vergi dairelerinde saha çalışanlarına ayda 50 saate kadar ek mesai ücreti ödenecek.

AR-GE Personeline Vergi Avantajı

Araştırma-geliştirme ve tasarım alanlarında çalışan personelin maaşlarının büyük kısmı gelir vergisinden muaf tutulacak. Yüksek lisans ve doktora mezunları için vergi indirimi oranı daha yüksek olacak.

Yatırımlara Vergi Teşviki

Verimli yatırımlara 10 yıla kadar kurumlar vergisi indirimi sağlanacak. Cumhurbaşkanı, bu teşviklerin illere ve sektörlere göre dağılımını belirleme yetkisine sahip olacak.