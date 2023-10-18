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Türkiye, son zamanlarda yaşanan trajik olaylar karşısında yas tutmak için milli yas (ulusal yas) ilan etme kararı aldı. Ancak, milli yasın ne anlama geldiği ve ne zaman ilan edildiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte milli yasın tanımı ve ilan edildiği durumlar.

MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bir bölümü tarafından yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükümetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, doğal afetler, facialar, kazalar, savaşlar veya terör saldırıları sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu, ulusal yas günlerinde yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir. Bu gelenek, 17. yüzyılda başlamış olup, bayrağın yarıya indirilmesinin temelinde "görünmez bir ölüm bayrağına" yer açmak bulunmaktadır.

TÜRKİYE'DE EN SON MİLLİ YAS NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Türkiye'de en son milli yas ilanı, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrasında 7 gün süreyle gerçekleşti. Bu dönemde, bütün yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar yarıya çekilmiştir.