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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusunu onaylayarak gündemde büyük bir ilgi uyandırdı. İşte Vera Konsept GYO'nun halka arzı ile ilgili tarihler, lot miktarı ve hisse fiyatı hakkında detaylar:

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ TARİHLERİ

Talep toplama işlemleri başlangıç itibarıyla 18 Ekim 2023 tarihinde başladı.

Süreç, 20 Ekim tarihinde sona erecek.

VERA KONSEPT GYO HİSSE KODU

Vera Konsept GYO'nun hisse kodu "VRGYO" olarak belirlenmiştir.

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZDA KAÇ LOT VERİLECEK

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır. SPK'nın haftalık bültenine göre, şirketin mevcut 15 milyon TL sermayesinin 205 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında 55 milyon TL değerinde hisse halka arz edilecektir.

VERA KONSEPT GYO HİSSE FİYATI

Halka arz edilecek paylar, 1 TL nominal değerli olup, 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Vera Konsept GYO halka arzı, yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından büyük ilgiyle beklenmektedir. Halka arza ilişkin gelişmeler ve talep toplama süreci yakından takip edilmelidir.