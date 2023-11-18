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Yozgat Merkez ilçesine sadece bir taş atımı uzaklıkta, Kirazlı Göleti'nin kuzeyinde yükselen görkemli bir tepe, Çeşka yer altı şehrinin ev sahipliğini yapıyor.

Bu yer altı gizemi, kuzey-batı giriş kapısının esrarengiz kapanışına rağmen, güneydeki ikinci girişin açık olduğu ve kuzeydeki üçüncü girişin dar bir geçitten geçilerek ulaşılan bir odaya açıldığı üç ayrı kapıdan keşfedilebiliyor.

Güneydeki girişte, yıkılmış iki katlı kayalara oyulmuş odalardan geçerek içeri giriyoruz. İki aynı oda, farklı galerilere açılan kapılarla birbirine bağlı. Doğu kısmındaki odanın duvarında gizemli bir niş ve batıdaki odada ise rüzgarın hafif esintisi için bir havalandırma bacası mevcut.

Kuzeydeki giriş ise kayalık kütlenin altında bulunan dar bir geçişle ulaşılan bir odaya açılıyor. Bu odanın batısında ise keşfedilmemiş iki ayrı galeri bulunuyor. En tepede ise kaya mezarları, taşlara oyulmuş büyük ve küçük anıtlar, tarihin sessiz tanıkları olarak göze çarpıyor.

ZENGİN ARKEOLOJİK HAFIZASINA IŞIK TUTUYOR!

Çeşka Yer Altı Şehri, sadece Yozgat'ın değil, bölgenin zengin arkeolojik hafızasına ışık tutuyor. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 807 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen bu antik yerleşim, adeta tarih kitaplarını aratmayacak bir hazine niteliği taşıyor.

Yozgat Yukarınohutlu Mahallesi'nde bulunan Çeşka Yer Altı Şehri'nin sınırları, adeta bir zaman tüneli içerisindeki 710 ada, 37 parselde belirlenmiş. 06 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilen harita ve koordinat çalışmalarıyla bu tarihi alanın sınırları net bir şekilde çizildi.

2018 yılında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında ortaya çıkan tek renkli astarlı Roma seramiği, Bizans izleri ve boyalı Frig seramiği, bölgenin geçmişine dair sırları açığa çıkarıldı. Çeşka Yer Altı Şehri, sadece taşın altında değil, aynı zamanda tarih öncesine ait bir kültür hazinesine ev sahipliği yaparak, bu toprakların zengin geçmişini adeta yeniden canlandırıyor.