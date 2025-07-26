1958 Uşak’ta doğdu. Pala, 1979 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni başarıyla bitirdi. Divan edebiyatı alanında doktor ve sonradan profesör oldu.

1982-1996 arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev aldı. 1996-2024 arasında İSAM redakte kurulu üyeliğinde bulundu. 2004 İBB Kültür Daire Başkanlığı görevini ifa etti.

2004-2010 arasında İBB Kültür Danışmanlığı, 2006-2012 arasında Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu Üyeliği, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Üyeliği, 2008-2010 arasında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012 arasında Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliği, 2013-2017 arasında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2018 arasında Başbakan başdanışmanlığı, 2018-2019 arasında Kültür Bakanlığı Müşavirliği gibi görevler de bulundu.

1997'de başladığı İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

2018'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütmektedir. Prof. Dr. İskender Pala evli ve üç çocuk babasıdır.