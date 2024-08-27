Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Adalet Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısı olarak bilinir. Siyasi kariyerinde, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın başkanlıklarında Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.

Ayrıca, 2011-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı yapmıştır. Son olarak, 29 Ocak 2022'de yeniden Adalet Bakanlığı'na atanmış ve bu görevini 4 Haziran 2023'e kadar sürdürdü.

Yozgatlı siyasetçi Bekir Bozdağ, 2002 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Yozgat milletvekili olarak ilk kez meclise girdi. 2007 ve 2011 yıllarında da AK Parti'den Yozgat milletvekili seçildi.

7 Mart 2015 tarihinde Anayasa’nın 114. maddesi gereğince görevini müsteşar Kenan İpek’e devretti. 1 Kasım 2015 seçimlerinde tekrar Yozgat milletvekili olarak seçilmiş, Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığındaki 64. Türkiye Hükûmeti’nde Adalet Bakanı olarak atandı.

Davutoğlu'nun istifasının ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde de bu görevi sürdürdü. 19 Temmuz 2017'de görevini Abdülhamit Gül'e devretmiş, 29 Ocak 2022 tarihinde 66. Türkiye Hükûmeti'nde yeniden Adalet Bakanı olarak atandı. Bu görevini 4 Haziran 2023'e kadar sürdürmüş ve ardından Yılmaz Tunç'a devretti.

BEKİR BOZDAĞ’IN EĞİTİM VE KARİYERİ

Bekir Bozdağ, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda tamamladı. Kamu görevinde bir süre bulunduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

BEKİR BOZDAĞ’IN SİYASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerine 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı olarak başladı. AK Parti’nin kuruluşunda Yozgat’ta önemli roller üstlenmiş, il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 2002 seçimlerinde AK Parti'den Yozgat milletvekili olarak meclise girmiş ve partinin çeşitli teşkilat kademelerinde görev aldı. 61. Hükûmette Başbakan Yardımcılığı yapmış, 13 Eylül 2015'ten itibaren AK Parti'nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 24 Kasım 2015’te kurulan 64. Türkiye Hükûmeti’nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine atanmış ve 29 Ocak 2022 tarihinde Abdulhamit Gül’ün yerine atandı. 2023 seçimleri sonrası AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak seçildi.

BEKİR BOZDAĞ EVLİ Mİ?

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bekir Bozdağ, evli ve üç çocuk babasıdır.