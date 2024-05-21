Gece demez gündüz demez çalışır

Fedakâr cefakâr Türk polisleri

Göğüs gerer zorluklara alışır

Fedakâr cefakâr Türk polisleri

Göz açtırmaz haydut ile hırsıza

Mazlumu ezdirmez zalim arsıza

Haddini bildirir tüm vakarsıza

Fedakâr cefakâr Türk polisleri

Milleti korumak onların işi

Vatanda huzurdur hayali düşü

Hepsi bir birinden onurlu kişi

Fedakâr cefakâr Türk polisleri

Üstünden aldığı emre uyarlar

Suçluları nezarete koyarlar

İmdat feryadını hemen duyarlar

Fedakâr cefakâr Türk polisleri

Edirne den Kars’a vatanı bekler

Hepsi de cengâver altın yürekler

Başarı üstüne başarı ekler

Fedakâr cefakâr Türk polisleri

Her zaman her yerde göreve hazır

Yetimin yanında olurlar Hızır

Mafyanın çetenin kökünü kazır

Fedakâr cefakâr Türk polisleri

Varlıkları güven verir bizlere

Sevgi yumağını örer özlere

Aşık İdris saygı duyar sizlere

Fedakâr cefakâr Türk polisleri