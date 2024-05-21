Gece demez gündüz demez çalışır
Fedakâr cefakâr Türk polisleri
Göğüs gerer zorluklara alışır
Fedakâr cefakâr Türk polisleri
Göz açtırmaz haydut ile hırsıza
Mazlumu ezdirmez zalim arsıza
Haddini bildirir tüm vakarsıza
Fedakâr cefakâr Türk polisleri
Milleti korumak onların işi
Vatanda huzurdur hayali düşü
Hepsi bir birinden onurlu kişi
Fedakâr cefakâr Türk polisleri
Üstünden aldığı emre uyarlar
Suçluları nezarete koyarlar
İmdat feryadını hemen duyarlar
Fedakâr cefakâr Türk polisleri
Edirne den Kars’a vatanı bekler
Hepsi de cengâver altın yürekler
Başarı üstüne başarı ekler
Fedakâr cefakâr Türk polisleri
Her zaman her yerde göreve hazır
Yetimin yanında olurlar Hızır
Mafyanın çetenin kökünü kazır
Fedakâr cefakâr Türk polisleri
Varlıkları güven verir bizlere
Sevgi yumağını örer özlere
Aşık İdris saygı duyar sizlere
Fedakâr cefakâr Türk polisleri