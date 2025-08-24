Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının sebebini, "içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyet ve yönetimin ortak kararı" olarak açıkladı.

Kavukçu, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 4 Futbolcunun Menajeri

Galatasaray'ın bu açıklamasının yanı sıra sosyal medyada Barış Alper'in menajerliğini yapan Tuncay Maldan'a tepkiler var. 2. Lig ve 3. Lig seviyelerinde futbol da oynayan Tuncay Maldan, TM AGENCY menajerlik şirketini yönetiyor. Maldan, bu menajerlik şirketini eski futbolculardan Sedat Yeşilkaya ile yönetiyor.

Maldan Galatasaray'da Barış Alper dışında Siraçhan Nas, Ali Efe Çördek ve Batuhan Şen'in de menajerliğini yapıyor. TM AGENCY şirketinin Barış Alper dışında menajerliğini yaptığı en değerli futbolcusu 600 bin Euro değerindeki Çağtay Kurukalıp.

Vedat İnceefe: Tuncay Eski Öğrencim, İyi Çocuktur

Galatasaray'ın eski futbolcusu Vedat İnceefe, "Tuncay Maldan, benim Malatyaspor'dan eski oyuncum ve iyi çocuktur. Teklif geliyor, kulüpten kimseden randevu alamıyor. Abdullah bey bana 'bu sene oyuncuyu vermeyeceğiz, 50 milyon euro getirmeleri halinde başkana sunarım' dedi. Kararı başkan verir. Bir oyuncunun menajeriyseniz herkese ulaşmanız gerekiyor. İtalya'dan bir kulüp 30 milyon euroya kadar çıkmıştı. Ancak kabul edilmedi." dedi.

"Galatasaray'a Vereceğiniz Parayı Bana Verin"

Yorumcu Uğur Karakullukçu ise "Barış Alper'e Neom'un yaptığı teklifin detayları; 12 milyon euro maaş, 5 milyon euro Barış'a imza parası, 5 milyon euro menajerine komisyon. Normal şartlarda bonservis ödenir bir oyuncu için. İmza parası ve menajer komisyonu bu kadar absürt bir şekilde ödenmez. Yani özellikle menajerinin Tuncay Bey, Cenk Melih Bey o NEOM'u temsil eden, Gökmen Bey aracı bilmiyorum artık görevi ne. 3 kişi bir araya gelmişler, Neom'a demişler ki; 'Galatasaray'a sakın büyük bir para vermeyin. Galatasaray'a vereceğiniz parayı bize verin. Çünkü 5 milyon menajere ben hayatımda görmedim. 30 milyon euro bonservis, 25 milyon bonservis oyuncu için kim 5 milyon euro menajer komisyonu öder, kim 5 milyon imza parası öder. Demişler ki artı maaşı da arttıralım. 12 milyon euroluk maaş var ortada. Ve böyle bir hani diyelim sözleşme 5 yıllık o arttırma parası da arttırma payı da ondan 12'ye bile çıkmış olsa sana 10 milyon ödüyor. 10 milyon diğer tarafta var 20 milyon. Yani denmiş ki Galatasaray'a bunu vermeyin. Galatasaray'a bonservisi düşük ödeyin. Parayı biz kendi aramızda halledelim. Bu çok açık seçik bir şekilde Galatasaray'ın parasına çökme girişimi." dedi.