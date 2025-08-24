İrem Bayram, 1990 yılında Van’da doğdu.

Lise eğitimini Van’da tamamladı. 2013 yılında, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesinde işletme bölümünden derece ile mezun oldu.

2016 yılında başlamış olduğu Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Küresel Siyaset yüksek lisans eğitimine devam etmekte.

İngilizce ve Kürtçe dillerinin yanında başlangıç seviyesinde Arapça konuşabilmekte.

2013 yılında, aile şirketlerinden olan, kara yolu yolcu taşımacılığı yapan, Best Van Turizm’in yurt dışı operasyonlarında 1 yıla yakın finans departman yöneticiliği yaptı.

2014 yılında yurt dışı operasyonları genel müdürlüğü görevini üstlendi ve 2016 yılı itibari ile yönetim kurulu üyesi olduğu, Best Van Turizm’in yurt içi ve yurt dışı operasyonlarının genel müdürlüğü görevini sürdürmekte.

2015 Mayıs ayında yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği TOFED’in ( Türkiye Otobüsçüler Federasyonu ), 2015 Ekim ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulu ile genel başkan yardımcısı seçildi ve halen devam ettirmekte.

Dünya Evine Girdi

Kuruçeşme Divan’da gerçekleştirilen muhteşem bir düğün ile Best Van CEO’su İrem Bayram iş insanı Azad Demir ile hayatını birleştirdi.

Çiftin düğününe şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektörü mensupları, Mercedes-Benz Türk ve bayii yöneticileri ile ailesinin çok yakın dostları katıldı.