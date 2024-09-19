İspanyol basınına verdiği özel röportajda Guti, annesinin Yozgatlı olduğu bilinen Arda Güler'in yeteneklerine dikkat çekerek, onun Real Madrid'in geleceğinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Guti'nin bu sözleri, İspanya'da büyük yankı uyandırdı.

Guti, genç oyuncunun hem hücum hem de oyun kurma becerilerinin altını çizdiği açıklamalarında, Arda'nın önümüzdeki birkaç sezon içinde dünya futbolunda önemli bir figür haline geleceğine inandığını ifade etti. Aynı zamanda Real Madrid’in yeni kadrosunu da değerlendiren Guti, kadronun Galacticos döneminden daha güçlü olduğunu belirtti.

"ARDA ÇOK İLGİNÇ BİR OYUNCU"

Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez, Arda Güler'e dair övgü dolu sözler sarf etti. Guti, genç oyuncunun yeteneklerini şu sözlerle değerlendirdi: "Arda Güler, çok ilginç bir oyuncu. Harika son pasları olan, gol atan bir orta saha oyuncusu. Ancelotti ona daha fazla dakika vermeye başladı. Bu durum Arda'nın gelişimini hızlandıracak. Onun oyun zekası ve sahadaki etkinliği inanılmaz. Arda, önümüzdeki birkaç sezonda çok daha fazla ön plana çıkacak ve Real Madrid'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelecek." dedi.

"GALACTİCOS'TAN DAHA İYİ BİR KADRO"

Röportajda Real Madrid’in mevcut kadrosunu da değerlendiren Guti, kulübün yeni jenerasyon futbolcularına dikkat çekti. İspanyol futbol adamı, kadronun kalitesinden oldukça memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şu anda Real Madrid'in elinde, Galacticos döneminden daha iyi bir kadro var. Takımda çok yetenekli ve genç futbolcular yer alıyor. Bu oyuncular, Real Madrid'in bir sonraki altın dönemine damga vuracaklar. Gelecek yıllarda bu kadro, başarılarıyla adından sıkça söz ettirecek." ifadelerini kullandı.

Guti, özellikle genç oyuncuların takım içindeki etkisine vurgu yaparak, bu jenerasyonun Real Madrid tarihine geçeceğine inandığını söyledi. Kadronun dinamizmi ve geleceğe yönelik umut vaat eden yapısının kulüp için büyük bir avantaj olduğunu ekledi.

REAL MADRİD'İN SEZON BAŞLANGICI ELEŞTİRİSİ

Ancak Guti, Real Madrid'in La Liga'daki mevcut performansına yönelik eleştirilerini de dile getirdi. Takımın sezona beklentilerin altında bir başlangıç yaptığını belirten efsane isim, Real Madrid’in Barcelona’nın gerisinde kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Real Madrid, La Liga'da sezona inişli çıkışlı bir performansla başladı. Sadece oyun anlamında değil, puanlar açısından da sıkıntılar var. Şu anda Barcelona'nın dört puan gerisindeler. Bu, Real Madrid için kesinlikle iyi bir başlangıç değil. Ligdeki bu durumu düzeltmeleri gerekiyor." diye konuştu.

GUTİ'NİN AÇIKLAMALARI GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Guti Hernandez’in Arda Güler ve Real Madrid kadrosuna ilişkin değerlendirmeleri, İspanyol futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle Arda Güler’in, gelecekte Real Madrid’de önemli bir oyuncu olacağına dair Guti’nin öngörüleri, genç futbolcuya olan ilgiyi artırdı. Real Madrid taraftarları, Ancelotti’nin genç yeteneğe daha fazla şans vermesini beklerken, Arda'nın sahada sergileyeceği performans merakla takip ediliyor.

Real Madrid'in La Liga'daki durumunu da yakından değerlendiren Guti'nin açıklamaları, kulüp içindeki mevcut duruma dair önemli bir bakış açısı sundu. Arda Güler’in geleceği ve Real Madrid'in sezon performansı, futbol dünyasında konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.