Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü, yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları 4 Ağustos saat 10:00'da açıklanacak.

TÜFE'deki değişim haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,23 olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar Artış Gözlemliyor

TÜFE, yılın ilk beş ayında sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 ve mayısta yüzde 1,53 oranlarında artış gösterdi.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, ekonomistler temmuz ayı için TÜFE’nin yüzde 2,34 artmasını bekliyor.





Beklentiler yüzde 2,34

Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için yaptığı tahminler yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer alırken, bu beklentilerin ortalaması yüzde 2,34 oldu.

Ortalama temmuz enflasyon tahmini olan yüzde 2,34 dikkate alındığında, haziranda yüzde 35,05 seviyesinde olan yıllık enflasyonun temmuz ayında yüzde 33,90’a düşeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin temmuz ayı itibarıyla 2025 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 30,32 olarak belirlendi.