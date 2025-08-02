Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2024 yılında, 2023 yılına göre %9,8 oranında artarak 612 bin 651 oldu.

Bu olaylarda çocukların 279 bin 620’si mağdur olarak 202 bin 785’i suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 96 bin 438’i bilgisine ulaşıldı.

18 bin 561’i kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 8 bin 729’u kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 518’i ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Yüzde 40,4’ü Yaralama Olayına Karıştı

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 202 bin 785’i suça sürüklenme nedeni ile gerçekleşti.

Bu çocukların %40,4’üne yaralama, %16,6’sına hırsızlık, %8,2’sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, %4,6’sına tehdit, %4,2’sine genel tehlike yaratan suçlar, %26,0’ına ise bu nedenlerin dışında kalan diğer suçlar isnat edildi.

Yüzde 45,6’sını Mağdur Çocuklar Oluşturdu

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 279 bin 620 çocuğun %86,1’ini suç mağduru, %13,8’ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru olarak gelen 240 bin 872 çocuğun %55,3’ü yaralama, %10,8’i cinsel suçlar, %9,5’i göçmen kaçakçılığı, %8,0’ı aile düzenine karşı suçlar, %16,5’ine bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

Açıklamalar

Çalışma; güvenlik birimi kayıtlarına geçmiş, dosyaları Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiş veya ettirilmemiş, Türk vatandaşı olsun veya olmasın güvenlik birimlerine bir veya birden fazla gelen veya getirilen çocukların karıştığı her bir olayı ifade etmektedir. Kullanılan verilerde bir çocuğa ait gerçekleşen her olay için ayrı kayıt bulunmaktadır.