Yozgat Bozokspor kulübüne Yozgat esnafından forma, gıda ve malzeme desteği geldi.

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Bozokspor’a Esnaftan Destek3

Forma, Anahtarlık ve Gıda Desteği

Kulüpten yapılan açıklamada, 100 adet ücretsiz forma baskısı ve 300 adet anahtarlık hediyesinde bulunan Foto Yalçın’a teşekkür edildi.

Bozokspor’a Esnaftan Destek1

Ayrıca, kulübün tüm sezon boyunca ekmek ihtiyacını ücretsiz karşılayacak olan Eray Unlu Mamulleri ile 1 aylık gıda ve iaşe ihtiyacını karşılayacak olan Yeşilköy’e de teşekkür edildi.

Bozokspor’a Esnaftan Destek2

Geçen Sezonun Destekçisine Teşekkür

Açıklamada, geçen sezon boyunca kulübün ekmek ihtiyacını karşılayan Efendi Bizim Fırın’a da teşekkür edildi.

Bozokspor’a Esnaftan Destek

Esnafın sağladığı desteğin takım için önemli bir motivasyon kaynağı olduğu vurgulandı.

Muhabir: Alpaslan Demir