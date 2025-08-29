Türkiye'de 16 ila 74 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 90,9'u internet kullanıyor.

En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sırasıyla WhatsApp, YouTube ve Instagram oldu.

Yaşlısından Gencine İnternet Kullanımı

Araştırmaya göre, ülkede internet kullanım oranı 16-74 yaş arasındakilerde geçtiğimiz yıl yüzde 88,8 iken, bu yıl yüzde 90,9 oldu.

İnternet kullanım oranı, bu yaş grubundaki erkeklerde yüzde 93,6, kadınlarda ise yüzde 88,2 olarak kaydedildi.

E-Ticaret Oranı Yüzde 55,7’ye Yükseldi

Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların internet sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve İnternet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 76,1 oldu.

Bu oran, erkeklerde yüzde 82,8 iken kadınlarda yüzde 69,5 olarak gerçekleşti.

E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek yüzde 92,8 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük yüzde 29,6 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

En Çok Kullanım Yapılan Yer

Bireylerin e-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 68,5 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı.

Bunu, yüzde 53,6 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 46,4 ile kamu kuruluşlarına ait internet sitelerinden bilgi edinme takip etti.

Sipariş Verilerinde

2024 yılında yüzde 51,7 olan internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, bu yıl yüzde 55,7’ye çıktı.

Mal, hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 59,1, kadınlarda yüzde 52,3 olarak gerçekleşti.

Bu oran, en son mal, hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde, bireylerin yüzde 42,3’ünün, yılın ilk 3 ayında mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği belirlendi.

Eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı, bu yıl geçen yıla kıyasla 3,9 puan artarak, yüzde 17,7 oldu.

Bu oranın, erkekler için yüzde 17,5, kadınlar için yüzde 18 olduğu tespit edildi.

En Çok Whatsapp Kullanılıyor

En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 88,6 ile WhatsApp, yüzde 72,9 ile YouTube ve yüzde 68,1 ile Instagram oldu.

Erkeklerin en fazla yüzde 91,3 ile WhatsApp, yüzde 75,7 ile YouTube ve yüzde 68,7 ile Instagram, kadınların yüzde 85,9 ile WhatsApp, yüzde 70,1 ile YouTube ve yüzde 67,4 ile Instagram uygulamalarını kullandığı belirlendi.

Son 3 ay içinde e-ticaret yapanların yüzde 29’u, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yaptığı satın alma işleminde herhangi bir sorunla karşılaştı.

Bu sorunlar içinde teslimatın belirtilenden daha yavaş olması yüzde 12,7 ile ilk sırayı alırken bunu yüzde 11,8 ile yanlış veya hasarlı mal ve hizmet teslimi takip etti.

Son 12 ay içinde internet kullanan bireylerin yüzde 15,6’sı, özel amaçlarla çevrim içi hizmetlere erişmek için elektronik kimlik kullandığı belirlendi.

Bu oran erkeklerde yüzde 18, kadınlarda yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.